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12.11.2026 16:29:00

Verizon Aktie News: Verizon am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Verizon Aktie News: Verizon am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 46,84 USD.

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Die Verizon-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 46,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'398 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Verizon-Aktie bei 47,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 585'708 Verizon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 10,33 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.01.2026 auf bis zu 38,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 17,41 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Am 26.10.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 5,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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