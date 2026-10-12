Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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12.10.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon verteuert sich am Montagnachmittag
Die Aktie von Verizon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 42,61 USD zu.
Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 42,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'878 Punkten tendiert. Bei 42,79 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 41,87 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'338'152 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 51,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2026). Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 17,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 9,89 Prozent sinken.
Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,82 USD je Verizon-Aktie. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Verizon wird am 26.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Verizon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,00 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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