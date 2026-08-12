Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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12.08.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon am Mittwochabend Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 46,92 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 46,92 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'808 Punkten notiert. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,61 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,89 USD. Zuletzt wechselten 867'723 Verizon-Aktien den Besitzer.
Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 10,15 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD ab. Abschläge von 18,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,73 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 24.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 34.50 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,99 USD je Verizon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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