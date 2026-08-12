Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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12.08.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 46,89 USD ab.
Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 46,89 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'821 Punkten steht. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,61 USD ab. Bei 46,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 403'527 Verizon-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 9,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 38,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 22,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,73 USD im Jahr 2025. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD im Vergleich zu 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.
In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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