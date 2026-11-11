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11.11.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon am Mittwochabend mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Verizon hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Verizon-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 46,29 USD.
Mit einem Kurs von 46,29 USD zeigte sich die Verizon-Aktie im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'445 Punkten liegt. Bei 46,44 USD erreichte die Verizon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 45,85 USD. Bei 46,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 824'025 Verizon-Aktien.
Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,68 USD. Dieser Wert wurde am 21.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.
Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,82 USD je Verizon-Aktie. Am 26.10.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,17 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.31 Mrd. USD – ein Plus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 33.82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,05 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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