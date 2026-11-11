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11.11.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Verizon
Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 46,00 USD.
Die Verizon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 46,00 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'087 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Verizon-Aktie bis auf 45,85 USD ein. Bei 46,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 451'895 Verizon-Aktien.
Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 12,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.01.2026 (38,68 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 15,90 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 USD. Verizon gewährte am 26.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.31 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33.82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,05 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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