Verizon Aktie News: Anleger schicken Verizon am Abend ins Plus

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 50,46 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'609 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,82 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 50,29 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'088'627 Verizon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 2,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,91 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. Am 24.07.2026 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 34.50 Mrd. USD umgesetzt.

Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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