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11.09.2026 16:29:00

Verizon Aktie News: Verizon zieht am Freitagnachmittag an

Verizon Aktie News: Verizon zieht am Freitagnachmittag an

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 50,52 USD zu.

Verizon
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Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere um 16:28 Uhr 1,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'558 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 50,64 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,29 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 476'223 Verizon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Am 24.07.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Verizon.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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