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11.08.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon reagiert am Dienstagabend positiv

Verizon Aktie News: Verizon reagiert am Dienstagabend positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 47,21 USD.

Verizon
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Um 20:26 Uhr ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 47,21 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'868 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Verizon-Aktie bis auf 47,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,89 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'060'967 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 8,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,66 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. Am 24.07.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34.25 Mrd. USD – eine Minderung von -0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34.50 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Johnathan Weiss / Shutterstock.com
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