Verizon Aktie News: Verizon schiebt sich am Nachmittag vor

Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 47,12 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 54'044 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 47,29 USD. Bei 46,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 404'619 Verizon-Aktien.

Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,67 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 38,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 22,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je Verizon-Aktie. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,18 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34.25 Mrd. USD – eine Minderung von -0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34.50 Mrd. USD eingefahren.

Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Verizon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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