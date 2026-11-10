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10.11.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon präsentiert sich am Dienstagabend fester
Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 46,21 USD.
Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 46,21 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'207 Punkten steht. Die Verizon-Aktie legte bis auf 46,41 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,11 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 950'082 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,68 USD) erklomm das Papier am 25.03.2026. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 11,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,68 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,29 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 USD, nach 2,73 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 26.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Verizon einen Umsatz von 33.82 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 5,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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