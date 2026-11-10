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10.11.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 45,58 USD abwärts.
Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 45,58 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'150 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Verizon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,48 USD aus. Bei 46,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 453'926 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 51,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2026). Gewinne von 13,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 38,68 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 15,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 USD. Verizon liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.31 Mrd. USD – ein Plus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 33.82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Verizon-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.
In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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