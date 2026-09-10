Verizon Aktie News: Verizon am Donnerstagabend in Grün

Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 49,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'991 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Verizon-Aktie bei 50,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'188'880 Verizon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 3,55 Prozent zulegen. Bei 38,40 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,06 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,73 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Verizon gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 34.25 Mrd. USD, gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,73 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Am 26.10.2027 wird Verizon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 4,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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