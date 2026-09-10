Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag im Aufwind

Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere um 16:28 Uhr 1,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'219 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 50,60 USD. Mit einem Wert von 50,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 477'228 Verizon-Aktien umgesetzt.

Bei 51,68 USD markierte der Titel am 25.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,40 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 23,79 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 24.07.2026 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 USD in den Büchern gestanden. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Verizon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 4,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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