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10.08.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon am Montagabend mit Einbussen

Verizon Aktie News: Verizon am Montagabend mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 47,01 USD abwärts.

Verizon
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Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 47,01 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'873 Punkten steht. In der Spitze büsste die Verizon-Aktie bis auf 46,10 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 46,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'286'565 Verizon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 38,40 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 22,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je Verizon-Aktie. Am 24.07.2026 lud Verizon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 0,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,73 Prozent zurück. Hier wurden 34.25 Mrd. USD gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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