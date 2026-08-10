Verizon Aktie News: Verizon wird am Nachmittag ausgebremst

Die Verizon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 46,24 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'985 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 46,10 USD. Mit einem Wert von 46,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 552'426 Verizon-Aktien.

Am 25.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,75 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,97 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,73 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 24.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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