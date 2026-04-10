Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’183 0.2%  SPI 18’490 0.6%  Dow 47’946 -0.5%  DAX 23’804 0.0%  Euro 0.9252 0.1%  EStoxx50 5’926 0.5%  Gold 4’770 0.1%  Bitcoin 57’589 1.4%  Dollar 0.7886 -0.2%  Öl 95.6 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Holcim1221405Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
HSBC schlägt Alarm bei Tesla: Droht der Aktie ein Kursrutsch? - Analysten insgesamt gespalten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ballard Power-Aktie im Fokus: Wells Fargo hebt Kursziel an - kommt die Rally?
So viel hätten Anleger mit einem Chainlink-Investment von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Plus500 Depot

Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.04.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon am Abend mit negativen Vorzeichen

Verizon Aktie News: Verizon am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Verizon. Zuletzt ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 46,18 USD.

Verizon
37.16 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,3 Prozent auf 46,18 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 47'947 Punkten realisiert. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,11 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 47,00 USD. Zuletzt wurden via New York 2'226'189 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 10,63 Prozent niedriger. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,86 Prozent.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,81 USD je Verizon-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 30.01.2026. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Verizon einen Umsatz von 35.68 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 27.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 4,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

AT&T kündigt Milliarden-Offensive an - Aktie fester

Verizon-Aktie zieht an: Mehr Mobilfunkkunden als erwartet erwartet

AT&T-Aktie höher: Quartalsumsatz überrascht positiv - Gewinn je Aktie über Erwartungen


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten