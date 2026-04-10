Verizon Aktie News: Verizon am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,3 Prozent auf 46,18 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 47'947 Punkten realisiert. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,11 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 47,00 USD. Zuletzt wurden via New York 2'226'189 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 10,63 Prozent niedriger. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,86 Prozent.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,81 USD je Verizon-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 30.01.2026. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Verizon einen Umsatz von 35.68 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 27.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 4,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

AT&T kündigt Milliarden-Offensive an - Aktie fester

Verizon-Aktie zieht an: Mehr Mobilfunkkunden als erwartet erwartet

AT&T-Aktie höher: Quartalsumsatz überrascht positiv - Gewinn je Aktie über Erwartungen