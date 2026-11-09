Verizon Aktie News: Verizon tritt am Montagabend auf der Stelle

Die Verizon-Aktie kam im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 46,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'377 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 46,32 USD. Zwischenzeitlich weitete die Verizon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,37 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 45,67 USD. Bisher wurden heute 1'303'759 Verizon-Aktien gehandelt.

Am 25.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 10,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.01.2026 bei 38,68 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,20 Prozent.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 USD belaufen. Am 26.10.2026 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 34.31 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 33.82 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,05 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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