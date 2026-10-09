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09.10.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon verliert am Freitagabend kräftig

Verizon Aktie News: Verizon verliert am Freitagabend kräftig

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 10,4 Prozent auf 41,55 USD abwärts.

Verizon
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Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 10,4 Prozent auf 41,55 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'678 Punkten realisiert. Bei 40,82 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 42,48 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 10'079'396 Aktien.

Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 24,37 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 8,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Am 24.07.2026 lud Verizon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 5,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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