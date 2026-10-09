Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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09.10.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag tiefrot
Die Aktie von Verizon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 7,1 Prozent auf 43,07 USD ab.
Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 7,1 Prozent im Minus bei 43,07 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'425 Punkten notiert. Die Verizon-Aktie sank bis auf 42,34 USD. Bei 42,48 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'910'499 Stück gehandelt.
Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,85 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34.50 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.25 Mrd. USD.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,00 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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