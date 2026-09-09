Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Abend tiefer

Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 49,83 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'469 Punkten steht. In der Spitze büsste die Verizon-Aktie bis auf 48,83 USD ein. Bei 50,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'785'999 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 3,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 38,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,95 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34.50 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.25 Mrd. USD.

Die Verizon-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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