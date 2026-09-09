Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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09.09.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 49,77 USD ab.
Die Verizon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 49,77 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'417 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 49,75 USD. Bei 50,26 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 495'754 Stück.
Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 3,69 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 22,86 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Am 24.07.2026 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte Verizon einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Verizon.
Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,99 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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