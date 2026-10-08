Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’735 0.7%  SPI 19’479 0.7%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’041 0.9%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’171 0.7%  Gold 4’181 1.1%  Bitcoin 68’434 0.8%  Dollar 0.8309 -0.1%  Öl 102.8 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein
RBC Capital Markets gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
Suche...
ETF Sparplan

Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Die Aktie von Verizon zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 46,52 USD zu.

Verizon
36.07 CHF -5.41%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 46,52 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'142 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 46,54 USD. Mit einem Wert von 46,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 1'159'710 Aktien.

Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 11,08 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 38,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 USD. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,73 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Verizon am 26.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Warum T-Mobile-Aktionäre laut BofA vor SpaceX keine Angst haben müssen

Verizon-Aktie höher: Telekommunikationskonzern setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt

AT&T-Aktie mit Aufschlägen: US-Telekomkonzern gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Verizon Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:22 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:39 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09:35 Logo WHS Nasdaq bricht ein – warum Heiko Behrendt trotzdem auf LONG setzt!
09:09 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.21 SCBOJU
Short 14’624.41 13.92 S1B74U
Short 15’169.70 8.91 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’735.08 09.10.2026 12:38:37
Long 13’222.94 19.62 S8BFJU
Long 12’940.53 13.99 SRDBIU
Long 12’361.76 8.86 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag stärker
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt
Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet
Samsung steigert operativen Gewinn deutlich: Anleger schicken die Aktie dennoch abwärts
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/41: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/41. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.