Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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08.10.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Donnerstagabend nordwärts
Die Aktie von Verizon zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 46,52 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 46,52 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'142 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 46,54 USD. Mit einem Wert von 46,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 1'159'710 Aktien.
Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 11,08 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 38,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 USD. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,73 Prozent verringert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Verizon am 26.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.
Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,00 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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