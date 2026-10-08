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08.10.2026 16:29:00

Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag kaum bewegt

Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Verizon. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Verizon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 45,80 USD.

Verizon
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Verizon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 45,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'096 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 46,19 USD. Das Tagestief markierte die Verizon-Aktie bei 45,78 USD. Bei 46,06 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 458'521 Verizon-Aktien.

Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 12,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,17 Prozent.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 24.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 34.25 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 5,00 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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