Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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08.09.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon zieht am Abend an
Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 50,30 USD.
Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 50,30 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'874 Punkten steht. Die Verizon-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,65 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 49,98 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'020'890 Stück gehandelt.
Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 38,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 23,67 Prozent sinken.
Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,18 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 34.25 Mrd. USD, gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,73 Prozent präsentiert.
Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Verizon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Verizon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,99 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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