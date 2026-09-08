Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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08.09.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 50,44 USD nach oben.
Das Papier von Verizon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 50,44 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'750 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Verizon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,65 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 455'062 Verizon-Aktien.
Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 2,45 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (38,40 USD). Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 31,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Verizon seine Aktionäre 2025 mit 2,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 24.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,99 USD je Verizon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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