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08.06.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon am Montagabend schwächer

Verizon Aktie News: Verizon am Montagabend schwächer

Die Aktie von Verizon gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 45,32 USD nach.

Verizon
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Die Verizon-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 45,32 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'897 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Verizon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,10 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 45,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'056'100 Verizon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 12,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 38,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 15,28 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 27.04.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33.49 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.44 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Verizon am 21.07.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 27.07.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,95 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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