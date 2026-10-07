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07.10.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon am Mittwochabend ohne grosse Veränderung

Verizon Aktie News: Verizon am Mittwochabend ohne grosse Veränderung

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Mit einem Kurs von 45,97 USD zeigte sich die Verizon-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Verizon
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Die Verizon-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 45,97 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'212 Punkten tendiert. Die Verizon-Aktie legte bis auf 46,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,97 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 870'571 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,41 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,40 USD am 24.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 16,48 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,82 USD belaufen. Am 24.07.2026 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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