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07.10.2026 16:29:00

Verizon Aktie News: Verizon zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Verizon Aktie News: Verizon zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Verizon. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 46,42 USD.

Verizon
38.24 CHF -0.55%
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Das Papier von Verizon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 46,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'981 Punkten tendiert. Die Verizon-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,57 USD an. Bei 46,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 442'461 Verizon-Aktien.

Am 25.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,32 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 38,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 20,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 USD aus. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,73 Prozent zurück. Hier wurden 34.25 Mrd. USD gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Verizon wird am 26.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,00 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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