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07.08.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon am Freitagabend nahe Vortagesschluss

Verizon Aktie News: Verizon am Freitagabend nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 46,98 USD.

Verizon
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Mit einem Kurs von 46,98 USD zeigte sich die Verizon-Aktie im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'929 Punkten notiert. In der Spitze legte die Verizon-Aktie bis auf 47,04 USD zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 46,10 USD. Bei 46,38 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'150'061 Verizon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 9,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 38,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,27 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,73 Prozent zurück. Hier wurden 34.25 Mrd. USD gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Verizon.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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