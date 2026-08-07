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07.08.2026 16:29:00

Verizon Aktie News: Verizon am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Verizon Aktie News: Verizon am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Verizon. Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 46,54 USD.

Verizon
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Um 16:28 Uhr fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 46,54 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 54'047 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 46,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,38 USD. Zuletzt wechselten 497'234 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 9,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,40 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je Verizon-Aktie. Am 24.07.2026 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Verizon-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2026 4,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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