Verizon Aktie News: Verizon am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Verizon gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 45,91 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'457 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Verizon-Aktie bis auf 45,00 USD. Bei 45,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'289'180 Verizon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 11,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 38,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Verizon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 26.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent auf 34.31 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 5,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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