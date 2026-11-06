Verizon Aktie News: Verizon am Freitagnachmittag billiger

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 46,07 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'590 Punkten liegt. Im Tief verlor die Verizon-Aktie bis auf 45,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 655'329 Verizon-Aktien.

Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,17 Prozent hinzugewinnen. Am 21.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 16,04 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 26.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.31 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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