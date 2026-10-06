Verizon Aktie News: Verizon wird am Dienstagabend ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 45,58 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'527 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 45,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,75 USD. Bisher wurden via New York 1'914'304 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 13,37 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,40 USD am 24.10.2025. Abschläge von 15,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Am 24.07.2026 lud Verizon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34.50 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Verizon wird am 26.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,00 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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