Verizon Aktie News: Verizon am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 45,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'497 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Verizon-Aktie bei 45,30 USD. Bei 45,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 635'130 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 13,58 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 15,61 Prozent Luft nach unten.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Verizon veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2026 5,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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