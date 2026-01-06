Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

06.01.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon am Abend stabil

Die Aktie von Verizon zeigt sich am Dienstagabend ohne grosse Bewegung. Bei der Verizon-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 40,21 USD.

Verizon
31.98 CHF -0.92%
Die Verizon-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 40,21 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'466 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Verizon-Aktie bei 40,46 USD. Das Tagestief markierte die Verizon-Aktie bei 39,99 USD. Bei 40,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2'251'169 Verizon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 17,78 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 37,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Mit einem Kursverlust von 6,50 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,74 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33.82 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33.33 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 präsentieren. Am 26.01.2027 wird Verizon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,68 USD je Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon-Aktie fester: Trotz Kundenverlust steigert der US-Telekomriese Umsatz und Gewinn

Warren Buffett unternahm schon als Teenager Leerverkäufe - um Lehrer zu ärgern

Verizon-Aktie gibt nach: Telekomriese kündigt Führungswechsel an


