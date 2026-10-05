Verizon Aktie News: Verizon am Montagabend im Minusbereich

Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,8 Prozent auf 45,58 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'310 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Verizon-Aktie bis auf 45,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,95 USD. Zuletzt wechselten 1'200'300 Verizon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,68 USD) erklomm das Papier am 25.03.2026. 13,38 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Mit Abgaben von 15,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,82 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 24.07.2026. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,00 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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