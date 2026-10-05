Verizon Aktie News: Anleger schicken Verizon am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 45,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'097 Punkten liegt. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,47 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,95 USD. Zuletzt wurden via New York 521'161 Verizon-Aktien umgesetzt.

Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Mit einem Kursverlust von 16,07 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Am 24.07.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.50 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2026 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Verizon.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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