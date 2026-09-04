Verizon Aktie News: Verizon verliert am Freitagabend

Die Verizon-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 50,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'424 Punkten liegt. Die Verizon-Aktie sank bis auf 50,22 USD. Bei 50,48 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 830'095 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 23,70 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je Verizon-Aktie. Verizon gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.50 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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