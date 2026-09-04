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04.09.2026 16:29:00

Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag mit Abschlägen

Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 50,37 USD nach.

Verizon
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Die Verizon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 50,37 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'413 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 50,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,48 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 355'628 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 2,53 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 38,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 23,77 Prozent sinken.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je Verizon-Aktie. Am 24.07.2026 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,18 USD je Aktie eingenommen. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,99 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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