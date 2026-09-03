Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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03.09.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon präsentiert sich am Abend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 50,70 USD.
Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 50,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'691 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 50,81 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 50,61 USD. Bisher wurden via New York 1'399'562 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. 1,92 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 38,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je Verizon-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 24.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34.50 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.25 Mrd. USD.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,99 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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