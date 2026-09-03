Verizon Aktie News: Verizon gewinnt am Donnerstagnachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 50,38 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'337 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 50,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 447'769 Stück.

Bei einem Wert von 51,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 2,58 Prozent zulegen. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je Verizon-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 24.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,99 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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