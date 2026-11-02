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02.11.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon am Montagabend stärker
Die Aktie von Verizon gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Verizon konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 45,06 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 45,06 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'091 Punkten notiert. Bei 45,19 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,16 USD. Bisher wurden via New York 1'601'695 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 12,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.01.2026 auf bis zu 38,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,16 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Am 26.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.82 Mrd. USD in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 5,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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