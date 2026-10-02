Verizon Aktie News: Verizon am Abend nahe Vortagesniveau

Die Verizon-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 45,95 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'108 Punkten steht. Die Verizon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,39 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 45,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,05 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 1'055'965 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,44 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Am 24.07.2026 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 34.25 Mrd. USD, gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,73 Prozent präsentiert.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 5,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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