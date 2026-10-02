Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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02.10.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Verizon zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Verizon legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 46,14 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,14 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'227 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Verizon-Aktie bei 46,39 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,05 USD. Zuletzt wechselten 419'050 Verizon-Aktien den Besitzer.
Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 38,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,79 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Am 24.07.2026 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 5,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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