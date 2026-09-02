Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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02.09.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Mittwochabend nordwärts
Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Verizon konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 50,54 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 50,54 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'005 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 50,84 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 1'321'192 Stück.
Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 2,26 Prozent Luft nach oben. Bei 38,40 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,83 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 24.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,99 USD je Verizon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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