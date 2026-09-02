Verizon Aktie News: Verizon steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 50,53 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'160 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Verizon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,65 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,64 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 541'923 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,68 USD. Dieser Kurs wurde am 25.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 38,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Mit einem Kursverlust von 24,02 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,73 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 24.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2026 4,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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