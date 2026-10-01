Verizon Aktie News: Verizon am Donnerstagabend in Grün

Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 46,00 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'912 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 46,19 USD. Mit einem Wert von 45,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 996'924 Aktien.

Bei einem Wert von 51,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 12,34 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,40 USD am 24.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 24.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Verizon 34.25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 34.50 Mrd. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 5,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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