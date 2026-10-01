Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 46,11 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'699 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 46,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,86 USD. Zuletzt wechselten 453'242 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 12,07 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 16,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 USD. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,73 Prozent zurück. Hier wurden 34.25 Mrd. USD gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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