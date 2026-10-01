Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9336 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’179 0.0%  Bitcoin 71’349 1.2%  Dollar 0.8294 -0.2%  Öl 101.4 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie im Blick
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
Suche...

Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 16:29:00

Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag freundlich

Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 46,11 USD.

Verizon
38.08 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 46,11 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'699 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 46,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,86 USD. Zuletzt wechselten 453'242 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 12,07 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 16,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 USD. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,73 Prozent zurück. Hier wurden 34.25 Mrd. USD gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Warum T-Mobile-Aktionäre laut BofA vor SpaceX keine Angst haben müssen

Verizon-Aktie höher: Telekommunikationskonzern setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt

AT&T-Aktie mit Aufschlägen: US-Telekomkonzern gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet


Bildquelle: Johnathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Verizon Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten