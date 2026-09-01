Verizon Aktie News: Anleger greifen bei Verizon am Dienstagabend zu

Um 20:26 Uhr wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 50,46 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'784 Punkten notiert. Die Verizon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,93 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 50,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'676'003 Verizon-Aktien den Besitzer.

Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 24.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,18 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34.50 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.25 Mrd. USD.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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